Jasmine Paolini ha raggiunto un traguardo straordinario a Wimbledon, consolidando la sua posizione nell’élite del tennis mondiale. Nonostante la sconfitta nella finale contro la ceca Barbora Krejcikova, l’azzurra si è assicurata il quinto posto nel ranking mondiale, guadagnando due posizioni rispetto alla sua precedente classifica.

Nella finale dei Championships, Paolini ha lottato contro la tensione e ha perso in tre set (6-2, 2-6, 6-4) dopo quasi due ore di gioco. Questo risultato, pur deludente, segna un momento storico per il tennis italiano, con Paolini che diventa la prima italiana a raggiungere la finale del prestigioso torneo di Wimbledon.

Nonostante la tristezza per la sconfitta, Paolini ha espresso gratitudine e gioia per aver realizzato il suo sogno di giocare sul centrale di Wimbledon, un desiderio nato quando tifava per Roger Federer guardando le finali da spettatrice. La finale è stata intensa: dopo aver perso il primo set a causa della tensione, Paolini ha reagito vincendo il secondo set. Nel terzo set, un doppio fallo decisivo ha permesso a Krejcikova di ottenere il break vincente, concludendo la partita e aggiudicandosi il suo secondo titolo Slam dopo il Roland Garros del 2021.

Per Krejcikova, attuale numero 32 del ranking, questa vittoria rappresenta il momento più importante della sua carriera. La tennista ceca, già vincitrice di Wimbledon in doppio, ha superato ogni pronostico per conquistare il titolo in singolare.

Paolini, allenata da Renzo Furlan, ha avuto un 2024 eccezionale, con successi notevoli tra cui la vittoria del suo primo torneo “1000” a Dubai, gli ottavi di finale agli Australian Open, la finale al Roland Garros e la semifinale a Eastbourne. Con il supporto costante dei suoi genitori, Ugo e Jaqueline, Paolini si prepara ora per i prossimi obiettivi, tra cui le Olimpiadi di Parigi sulla terra rossa.

La scalata di Paolini nel ranking mondiale la posiziona come la seconda italiana più in alto di sempre, dopo Francesca Schiavone, che raggiunse il quarto posto nel gennaio 2011. Con determinazione e il suo caratteristico sorriso, Paolini continua a dimostrare il suo talento e la sua capacità di essere protagonista su ogni superficie.