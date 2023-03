E’ tensione tra Washington e Mosca a seguito dell’intercettazione e il danneggiamento da parte di un jet russo di un drone spia americano, costretto a schiantarsi nel Mar Nero.

L’incidente rischia di alzare il rischio di un allargamento del conflitto. Putin ha definito il conflitto in Ucraina “una guerra per la sopravvivenza stessa dello Stato russo” e rilanciato le accuse agli Usa per il sabotaggio del gasdotto Nordstream. In base a quanto riferito dal Pentagono, verso le 7 del mattino in Italia due caccia Su-27 russi hanno intercettato un drone di sorveglianza americano MQ-9 ‘Reaper’ e uno di essi ne ha urtato l’elica, causandone lo schianto nel Mar Nero. I due jet hanno volato di fronte al drone e vi hanno anche scaricato sopra del carburante, forse nel tentativo di danneggiarlo o accecarlo.

L’amministrazione Biden, pur condannando l’episodio e convocando l’ambasciatore russo per protestare, ha per ora inquadrato l’incidente come un’intercettazione spericolata.