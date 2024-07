Joe Biden ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per la rielezione, dichiarando che è stato un onore servire come Presidente e che ritiene sia nel miglior interesse del Paese e del Partito Democratico concentrarsi sui suoi compiti per il resto del mandato. “Cari colleghi democratici, ho deciso di non accettare la nomina. Oggi voglio offrire il mio pieno sostegno affinché Kamala Harris sia la candidata del nostro partito quest’anno. Democratici: è ora di unirsi e battere Trump. Facciamolo,” ha detto Biden.

La Reazione di Donald Trump

In una telefonata con la CNN pochi minuti dopo l’annuncio, l’ex presidente Donald Trump ha criticato duramente Biden, definendolo “di gran lunga il peggior presidente nella storia del nostro Paese”. Trump ha affermato che Harris sarà più facile da sconfiggere rispetto a Biden e ha chiesto ai suoi sostenitori di contribuire finanziariamente alla sua campagna, sostenendo che l’establishment di Washington e i media abbiano protetto Biden.

Posizioni Contrapposte

Il leader repubblicano e speaker della Camera, Mike Johnson, ha chiesto le dimissioni immediate di Biden, sostenendo che se non è adatto a candidarsi, non è adatto a fare il presidente. Al contrario, il leader dei democratici al Senato, Chuck Schumer, ha elogiato Biden definendolo un “vero patriota” dopo l’annuncio del suo ritiro.

Questi sviluppi aprono una nuova fase politica negli Stati Uniti, con Kamala Harris pronta a guidare il Partito Democratico nella prossima sfida elettorale contro Donald Trump.