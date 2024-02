John Travolta, l’amatissimo e popolare attore di Hollywood, festeggia il suo settantesimo compleanno il 18 febbraio 2024. Nato ad Englewood, New Jersey (USA), nel 1954, Travolta ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del cinema con la sua versatilità e il suo talento. Tuttavia, la sua vita non è stata priva di dolori, segnata da tragedie personali come la perdita del figlio Jett nel 2009 a causa di un attacco epilettico, la morte della prima compagna Diana Hyland per cancro al seno e la prematura scomparsa della moglie attrice e modella Kelly Preston nel 2020, anch’essa per la stessa malattia.

Recentemente, Travolta ha dovuto affrontare un’altra perdita significativa nel 2022, con la morte per cancro della sua indimenticabile partner in “Grease” (1978), Olivia Newton John, che ha salutato con toccanti parole.

La carriera di Travolta è stata caratterizzata da alti e bassi, da momenti di grande successo come il suo ruolo iconico in “La febbre del sabato sera” (1977) e “Grease” (1978) a film meno fortunati, nonostante due candidature agli Oscar per i suoi ruoli in questi due film.

Tuttavia, il suo ritorno al successo è avvenuto con “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino, che ha vinto numerosi premi prestigiosi, tra cui l’Oscar, il Golden Globe e la Palma d’oro a Cannes. Travolta ha dimostrato la sua versatilità anche in televisione, ottenendo una nomination all’Emmy per la sua interpretazione dell’avvocato di O.J. Simpson, Robert Shapiro, in “American Crime Story”.

Appassionato di aviazione fin dall’adolescenza, Travolta ha recentemente ottenuto la licenza per pilotare i Boeing 737, aggiungendo un altro traguardo alla sua già impressionante carriera.

In questo giorno speciale, Hollywood e i suoi fan celebrano non solo l’attore iconico, ma anche l’uomo che ha affrontato sfide personali con forza e resilienza, continuando a ispirare e intrattenere il pubblico in tutto il mondo.