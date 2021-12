Il premier britannico Boris Johnson si è rivolto al Paese con un messaggio alla tv dicendo : “Booster per tutti i maggiorenni entro fine dicembre. Dobbiamo affrontare una nuova emergenza. La nostra esperienza ci fa capire che sta arrivando un’ondata di marea con Omicron, non c’è dubbio. Vaccinatevi con la terza dose. Contro la variante Omicron, il Regno Unito renderà disponibile la terza dose per tutti i cittadini con più di 18 anni. Non pensate che questa variante non vi possa danneggiare. Fatevi il booster, ora”. Da domani, tutte le persone over 30 potranno prenotare la terza dose di vaccino contro il Covid-19 presso il servizio prenotazioni dell’Nhs, il servizio sanitario pubblico, purché siano trascorsi due mesi dalla seconda dose, in modo da ricevere il booster trascorsi almeno 91 giorni da essa. Il Regno Unito oggi ha segnalato 1.239 ulteriori casi confermati della variante Omicron, il più alto aumento giornaliero e quasi il doppio rispetto al precedente massimo registrato ieri (633). Lo riporta SkyNews precisando che il numero totale di infettati dalla variante nel Regno Unito sale così a 3.137.