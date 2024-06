L’aereo che trasportava Julian Assange è atterrato a Canberra, in Australia. Ad accoglierlo all’aeroporto c’erano la moglie Stella e i famigliari. Stella Assange ha spiegato che il marito, finalmente libero, non parlerà per ora, poiché ha bisogno di tempo per riprendersi e abituarsi alla libertà. Ha chiesto rispetto della privacy per la loro famiglia.

Poche ore prima, Assange si era dichiarato colpevole di “cospirazione per ottenere e diffondere informazioni sulla difesa nazionale” davanti alla giustizia americana nel tribunale di Saipan, nelle Isole Marianne Settentrionali, territorio statunitense nel Pacifico. Questa ammissione faceva parte di un patteggiamento concesso dal presidente Joe Biden, che ha permesso ad Assange di partire per l’Australia da uomo libero. Assange non potrà tornare negli Stati Uniti senza autorizzazione.

Durante l’udienza, Assange si è mostrato calmo e di buon umore. Ha scherzato con la giudice Ramona Manglona dopo essersi dichiarato colpevole, ed è stato condannato a cinque anni e due mesi, esattamente il tempo già trascorso in carcere vicino Londra. Assange ha firmato il patteggiamento il 24 giugno nel Regno Unito prima di partire per l’Australia su un jet privato finanziato tramite una raccolta fondi.

Assange ha riconosciuto di aver incoraggiato la sua fonte a fornire informazioni classificate per pubblicarle, sottolineando che ritiene il Primo Emendamento in contraddizione con l’Espionage Act, ma accettando la difficoltà di vincere una causa in tali circostanze.