Juventus esclusa dalle coppe europee per la stagione 2023-2024 e costretta a pagare una multa di dieci milioni di euro, con altri dieci milioni in sospeso se non rispetta i requisiti finanziari entro il 2025. Al suo posto, la Fiorentina potrebbe partecipare alla Conference League. Questa decisione è stata presa dalla UEFA a causa della mancata conformità con l’accordo di fair play finanziario che Juventus aveva sottoscritto nell’agosto 2022.

Le indagini su Juventus e Chelsea sono state avviate dal CFCB, l’organo di controllo finanziario della UEFA. La Prima camera di questo organismo ha deliberato che la Juventus ha violato l’accordo transattivo firmato nel 2022. Questo rappresenta una sorta di patteggiamento con la UEFA, che dà alla squadra la possibilità di competere in Champions League nella stagione 2024-2025, a condizione di ottemperare agli obblighi finanziari.

Nonostante la Juventus affermi di non condividere l’interpretazione delle violazioni e di ritenere corretto il proprio operato, il club ha accettato la decisione e rinuncia a presentare appello. La multa aggiuntiva di 10 milioni potrebbe essere trattenuta dagli introiti delle competizioni UEFA nelle future stagioni.

Il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, si è dichiarato dispiaciuto per la decisione ma ha affermato che il club preferisce porre fine alle incertezze e garantire chiarezza sulla partecipazione alle competizioni internazionali per il bene dei propri stakeholder.

Nel frattempo, la Juventus ha vinto il primo derby italiano della stagione contro il Milan a Los Angeles ai rigori, dopo un pareggio 2-2 durante i tempi regolamentari. Questo test ha permesso a Massimiliano Allegri e Stefano Pioli di valutare i progressi delle rispettive squadre in campo.

In conclusione, la Juventus si trova fuori dalle coppe europee per la stagione 2023-2024 a causa delle violazioni del fair play finanziario, mentre la Fiorentina potrebbe prendere il suo posto. La squadra bianconera ha deciso di non fare appello contro la decisione della UEFA per garantire maggiore certezza riguardo alla sua possibile partecipazione alla Champions League nel 2024-2025.