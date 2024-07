Kamala Harris, attuale vicepresidente degli Stati Uniti, ha criticato duramente il piano ‘Project 2025’ legato a Donald Trump, definendolo “un ritorno a un passato buio”. Durante il suo secondo comizio a Indianapolis come frontrunner democratica, Harris ha sottolineato la differenza tra due visioni opposte per il futuro degli Stati Uniti. Ha dichiarato che i democratici si battono per una sanità accessibile, la fine della povertà infantile, un’economia per la classe media e i diritti delle donne.

Il comitato della convention democratica ha approvato il processo di selezione del candidato presidenziale tramite una votazione virtuale, che inizierà il mese prossimo. Harris, avendo raccolto abbastanza delegati, sarà probabilmente dichiarata candidata ufficiale entro il 7 agosto.

Un sondaggio della CNN condotto il 22 e 23 luglio mostra Trump leggermente in vantaggio su Harris, con il 49% delle preferenze contro il 46% della vicepresidente, un risultato che rientra nel margine di errore. È significativo che la metà dei sostenitori di Harris la appoggia per una convinzione genuina nelle sue capacità, rispetto al solo 37% che supportava Biden per battere Trump.

Nel frattempo, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, parlando al Congresso americano, ha ringraziato sia Biden che Trump per il loro sostegno a Israele, citando gli accordi di Abramo, il riconoscimento di Gerusalemme come capitale e la lotta contro l’Iran.

La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha definito “ridicolo” chiedere le dimissioni di Biden, sottolineando che la decisione di non candidarsi per un altro mandato non è legata a motivi di salute, ma alla priorità di mettere il Paese, il partito e gli americani al primo posto. “Siamo a un punto di svolta. L’America deve scegliere se andare indietro o avanti,” ha affermato Jean-Pierre.