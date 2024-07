Kamala Harris ha tenuto il suo primo comizio a Milwaukee, davanti a una folla entusiasta che la acclamava. Harris ha criticato duramente Donald Trump, affermando di conoscere il suo tipo di persona grazie alla sua esperienza come procuratrice in California. Ha dichiarato che Trump vuole riportare indietro il Paese, mentre lei combatte per il futuro e la libertà.

Harris ha sottolineato l’importanza di lavorare sodo e unire il partito per vincere le elezioni di novembre. La sua passione e determinazione sono state evidenti durante il discorso, che ha mostrato il suo temperamento da leader. La sua nomination sembra ormai sicura, con un sondaggio Reuters-Ipsos che la vede avanti di due punti su Trump (44% contro 42%).

La tappa di Harris a Milwaukee, prevista prima del ritiro di Biden, è stata un’opportunità per riorganizzare la campagna democratica in uno Stato chiave come il Wisconsin. Harris ha già ottenuto l’impegno verbale di oltre 2.500 delegati, superando ampiamente il quorum necessario per la candidatura. Il Partito Democratico prevede di concludere il processo di nomination entro il 7 agosto.

Nel frattempo, Harris continua a ricevere importanti endorsement, tra cui quelli di George Clooney, vari sindacati e leader democratici come Hakeem Jeffries e Chuck Schumer. Anche Beyoncé supporta indirettamente Harris, autorizzando l’uso della sua canzone “Freedom” come inno della campagna.

Nonostante il supporto crescente, il movimento Black Lives Matter ha chiesto primarie informali e virtuali prima della convention di agosto, per garantire una maggiore partecipazione pubblica al processo di nomina.

Harris sta raccogliendo fondi con successo, promettendo di focalizzare la sua campagna su temi come l’aborto, il controllo delle armi, l’ambiente e la classe media. In soli due giorni, ha raccolto oltre 100 milioni di dollari, superando i fondi della campagna di Biden.

La convention democratica di Chicago in agosto sarà l’occasione per l’annuncio ufficiale del suo vicepresidente, con nomi come Josh Shapiro, Roy Cooper e Mark Kelly in lizza. La campagna di Harris è pronta a sfidare Trump, con una visione chiara e una strategia determinata per il futuro del Paese.