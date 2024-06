La principessa di Galles, Kate Middleton, ha condiviso un messaggio di speranza con il Regno Unito, annunciando di star facendo “buoni progressi” nella lotta contro il cancro e di sentirsi pronta a tornare in pubblico in occasione di Trooping the Colour, i festeggiamenti per il compleanno ufficiale di re Carlo III. Dopo oltre sei mesi di assenza e tre mesi dalla diffusione del video in cui rivelava la sua diagnosi, Kate si prepara a riapparire, accompagnata dal sostegno dei medici.

Il messaggio, firmato “Catherine” e diffuso sui profili social della Royal Family, offre dettagli toccanti sulla sua battaglia contro la malattia. Kate ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto, sottolineando che la lotta non è ancora finita, ma che la giornata di domani rappresenta una tregua confortante.

Kate sfilerà insieme a William e ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis, in carrozza durante la parata militare nel cuore di Londra. Re Carlo e Camilla seguiranno su un’altra carrozza, con Carlo anch’egli impegnato in terapie per un cancro non specificato. La principessa apparirà anche sul balcone di Buckingham Palace accanto agli altri membri senior della famiglia reale.

Accompagnato da una foto scattata da Matt Porteous, il messaggio di Kate riflette speranza e resilienza. Nella foto, la principessa appare nel parco della sua residenza a Windsor, in jeans e giacca chiara, con un sorriso accennato mentre guarda il cielo.

“Non sono ancora fuori pericolo,” scrive Kate, spiegando che le cure continueranno per qualche altro mese. Racconta delle difficoltà della chemioterapia, con giorni buoni e cattivi, e dell’importanza di ascoltare il proprio corpo e concedersi il tempo necessario per guarire.

Kate ha ringraziato chiunque la stia sostenendo, evidenziando quanto questo supporto sia fondamentale per lei e William. Ha anche chiarito che il suo ritorno in pubblico sarà graduale e che continuerà a lavorare da casa sui progetti delle fondazioni che patrocina.

Questo annuncio rappresenta un segnale di speranza da quando, a gennaio, Kate fu ricoverata per un intervento chirurgico all’addome e successivamente le fu diagnosticato il cancro. Re Carlo III si è detto “felicissimo” di sapere che la principessa potrà partecipare agli eventi del compleanno reale, mostrando il sollievo e la gioia della famiglia reale per i progressi di Kate.