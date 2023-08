Il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha annunciato che l’Ucraina utilizzerà i porti croati sul Danubio e sull’Adriatico per il trasporto del grano ucraino. Questa decisione è stata presa dopo un incontro con il collega croato Gordan Grlić-Radman. Kuleba ha sottolineato che l’apertura di nuove rotte verso questi porti consentirà di massimizzare le opportunità e contribuirà in modo significativo alla sicurezza alimentare globale. Ha ringraziato la Croazia per il suo costruttivo supporto in questa iniziativa, che si prevede possa facilitare lo scambio commerciale tra i due paesi e fornire nuove vie di trasporto per il grano ucraino verso i mercati internazionali.