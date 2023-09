Il leader nordcoreano Kim Jong-un sta pianificando un viaggio in Russia a settembre per incontrare il presidente Vladimir Putin e discutere varie questioni, compresa la fornitura di armi alla Russia per la sua guerra in Ucraina e altre forme di cooperazione militare. Questa notizia è stata riportata dal New York Times, citando fonti degli Stati Uniti e dei loro alleati.

Kim, in un raro spostamento fuori dal suo paese, prevede di viaggiare da Pyongyang a Vladivostok, lungo la costa pacifica russa, probabilmente su un treno blindato, in occasione dell’Eastern Economic Forum che si terrà dal 10 al 13 settembre. L’incontro tra Kim Jong-un e Vladimir Putin potrebbe estendersi anche a Mosca.

Le richieste principali in discussione riguardano l’invio di proiettili di artiglieria e missili anticarro dalla Corea del Nord alla Russia, mentre Kim vorrebbe ricevere da Mosca tecnologia avanzata per satelliti e sottomarini a propulsione nucleare. Kim cerca anche aiuti alimentari per il suo paese, che è afflitto da problemi di povertà e carestia.

Le conversazioni sulle questioni legate agli armamenti tra Kim Jong-un e Vladimir Putin erano già state menzionate in lettere scambiate tra i due leader e il Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti aveva annunciato che tali colloqui erano in corso.

La Casa Bianca ha confermato queste trattative, sottolineando che i negoziati sugli armamenti tra Russia e Corea del Nord stanno progredendo attivamente e che Kim Jong-un si aspetta che le discussioni continuino, compreso un coinvolgimento diplomatico a livello di leader in Russia.