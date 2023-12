Sono stati in questi giorni pubblicati i dati regionali del PREVALE relativi al I semestre del 2023. Da questi dati emerge come la ASL di Rieti risulta la prima tra le ASL del Lazio con una percentuale del 74,73% di angioplastiche nell’infarto acuto entro i 90’ dall’accesso in pronto soccorso rispetto al 47,38% della media regionale. Nel dato suddiviso per singola struttura l’Ospedale de Lellis risulta il terzo appena dopo S. Spirito di Roma e S. Maria Goretti di Latina. La produttività della UOC Cardiologia di Rieti risulta in costante aumento. Quest’anno alla data odierna sono state eseguite quasi 1000 procedure di emodinamica e 500 procedure di angioplastica coronarica.