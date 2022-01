Gli eventi di Meneghini & Associati per il 2022 per la decima edizione della ciclostorica più famosa del Nord Italia. l’Artica dei Colli Berici.

Fervono gli ultimissimi preparativi per l’Artica dei Colli Berici, che sta per dare il via alla stagione 2022 della “sport division”, la business unit di Meneghini & Associati per l’organizzazione, la comunicazione on line e off line, e lo sponsor engagement di grandi eventi.

Partenza domenica 30 gennaio dal Parco Ippodromo Città di Lonigo, il percorso toccherà Bagnolo di Lonigo, Alonte, Meledo di Sarego, e Grancona, frazione di Val Liona. I partecipanti, in sella alle loro bici d’epoca, avranno l’opportunità di gustare pietanze tipiche della tradizione veneta, dal Bacalà alla Vicentina alla Sopressa Vicentina Dop, nei ristori allestiti lungo il percorso.

Meneghini & Associati è coorganizzatore di questo evento che mette sotto i riflettori natura, arte ed enogastronomia di un territorio unico i Colli Berici.

Un evento di prestigio con il quale l’agenzia di comunicazione, che ha sedi a Vicenza, Milano, Roma e Reggio Emilia, rafforza ulteriormente il proprio portfolio nella gestione e organizzazione di eventi sportivi, dalla strategia di comunicazione, alla promozione alla declinazione dei materiali e contenuti grafici, dalle media relation alle attività di social media management, fino alla raccolta delle sponsorizzazioni e alla gestione dei rapporti con gli sponsor e segreteria amministrativa.

L’appuntamento è anche l’occasione per anticipare un nuovissimo evento dedicato alle due ruote, denominato “Hills” in calendario dal 17 al 19 giugno 2022 con le strade e i paesaggi dei Colli Berici ancora protagonisti.

Stay tuned!