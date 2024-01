La Corte di Cassazione ha confermato le responsabilità civili e penali per la tragica strage di Viareggio avvenuta nel 2009, che ha causato la morte di 32 persone. Dopo una camera di consiglio durata oltre cinque ore, i giudici hanno preso la decisione di avviare un terzo processo di appello a Firenze, focalizzato sulle responsabilità generiche di alcuni imputati, tra cui l’ex ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti, condannato in appello bis a cinque anni.

La scelta della Cassazione si tradurrà in un abbassamento della pena per Moretti, riducendo così il rischio di arresto. L’avvocato difensore, Ambra Giovene, ha spiegato che il “ricalcolo della pena” eviterà la detenzione, poiché la riduzione inflitta a Firenze sarà inferiore ai cinque anni precedentemente stabiliti.

La notizia è stata accolta con una sorta di vittoria agridolce da parte dei familiari delle vittime, i quali, nonostante la soddisfazione per il riconoscimento delle responsabilità, dovranno ancora affrontare un periodo di attesa per la conclusione di questo doloroso calvario, durato già 15 anni. La strage di Viareggio fu causata da un guasto che fece deragliare un carro merci carico di gpl, provocando un incendio che causò la morte di 32 persone e ferì numerose altre.

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi di alcuni imputati, tra cui Mauro Moretti, annullando con rinvio la sentenza d’appello-bis “limitatamente all’entità della riduzione di pena inflitta a tali imputati per le circostanze attenuanti generiche.” Questo significa che la decisione finale sulle pene sarà ora nelle mani dei giudici di secondo grado a Firenze, i quali dovranno svolgere un nuovo procedimento in merito.

Il ricorso di Vincenzo Soprano, ex ad di Trenitalia, è stato invece rigettato, confermando la condanna a 4 anni e 2 mesi, diventata definitiva nel 2022. Nel 2022, i magistrati avevano attribuito a Moretti responsabilità per la mancata tracciabilità e per i controlli inadeguati sui carri merci noleggiati da società tedesche, ma avevano escluso la colpa di Rfi e Fs per non aver imposto un limite di velocità ai convogli in transito nella stazione.