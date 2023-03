La Cina e la Russia tornano ad attaccare gli Usa con il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov che ha sostenuto che Usa “fanno di tutto per continuare la guerra in Ucraina”.

Ha, quindi, aggiunto di prestare “grande attenzione” all’iniziativa di pace della Cina per l’Ucraina, precisando però che ora “non ci sono le condizioni perché la situazione si avvii su un percorso pacifico”. Pechino ha avvertito che se gli Stati Uniti non “frenano e continuano sulla strada sbagliata, ci saranno sicuramente conflitti e scontri. Chi ne sopporterà le catastrofiche conseguenze?”. Lo ha detto il neoministro degli Esteri cinese Qin Gang, per il quale “contenimento e repressione non renderanno grande l’America e non fermeranno il rinnovamento della Cina”. Inoltre, Qin è ritornato sul pallone aerostatico transitato di recente sul territorio americano e abbattuto, evidenziando come gli Usa “hanno agito con una presunzione di colpa, reagito in modo eccessivo, abusato della forza e drammatizzato l’incidente”.