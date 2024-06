La Commissione Europea ha avviato una procedura per deficit eccessivo riguardante l’Italia, la Francia e altri cinque paesi. Questo passaggio, atteso da Roma, porterà a una raccomandazione formale a novembre sull’entità dell’aggiustamento richiesto. Con il nuovo Patto di stabilità in vigore, si avvia un periodo di maggiore attenzione sui conti pubblici.

Il commissario all’Economia Paolo Gentiloni ha sottolineato l’importanza di una spesa cauta, distinguendola dall’austerità, soprattutto per i paesi con alto debito e deficit. Ha ricordato che l’Italia dispone di ampie risorse per investimenti grazie al PNRR, e deve intensificare gli sforzi per il Recovery Plan. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato che la procedura era prevista e ha ribadito l’impegno del governo verso una finanza pubblica sostenibile, apprezzata dai mercati e dalle istituzioni UE.

La relazione della Commissione sarà ora esaminata dal Comitato economico finanziario, con una proposta che sarà discussa dall’Ecofin a giugno. A novembre, insieme al parere sul documento programmatico di bilancio, la Commissione proporrà una raccomandazione al Consiglio per intervenire sui conti pubblici.

Il think tank Bruegel stima che l’Italia dovrà fare un aggiustamento dello 0,6% del PIL nei prossimi sette anni, pari a circa 12 miliardi di euro. Secondo il Documento di economia e finanza (DEF), il deficit italiano dovrebbe scendere dal 7,4% del PIL nel 2023 al 3% nel 2026. Giorgetti ha sottolineato la necessità di essere selettivi nelle politiche di bilancio per privilegiare quelle più utili.

In giornata, Bruxelles ha anche “promosso” l’Italia da paese con “squilibrio macroeconomico eccessivo” a paese con “squilibrio”. Tuttavia, la Commissione ha evidenziato la vulnerabilità dell’Italia a causa dell’alto debito pubblico, che si prevede aumenterà nel 2024 e 2025. Ha richiesto ulteriori azioni per ridurre il debito, nonché riforme e investimenti per migliorare la produttività e maggiori sforzi nel realizzare il PNRR.

La Commissione ha inoltre sollecitato l’Italia a combattere l’evasione fiscale aumentando i controlli e promuovendo i pagamenti elettronici. Il ritardo nella riforma delle concessioni balneari è stato segnalato come motivo di preoccupazione, in quanto riduce il gettito fiscale.