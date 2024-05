Con l’avvicinarsi delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, l’Italia si prepara a un susseguirsi di sorprese e nuove sfide politiche. Oltre ai soliti leader di partito, si vedono emergere anche numerosi outsider nelle liste dei candidati.

Tra i nomi che fanno parlare c’è il generale Roberto Vannacci, protagonista dell’aria Salis, un gruppo di militari in pensione che ambisce a entrare in Parlamento. Anche Vittorio Sgarbi fa il suo ritorno sulla scena politica, questa volta presentandosi come “indipendente”. Una nota di storia si aggiunge con la pronipote di Giovanni Giolitti, Giovanna, mentre Alessandro Cecchi Paone, noto come Pavone, si unisce alla lista dei contendenti.

Le scorse settimane hanno visto il termine per la presentazione delle liste e non sono mancate le sorprese dell’ultimo minuto. Nonostante le richieste di riduzione delle firme necessarie per partecipare, avanzate da alcuni partiti minori, il governo ha negato il loro aiuto.

Tra i protagonisti, troviamo Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che guiderà la propria lista cercando di personalizzare il voto come un referendum sul suo nome di battesimo. Al centro, Elly Schlein si troverà a confrontarsi con diversi avversari, tra cui Stefano Bonaccini, Cecilia Strada e Lucia Annunziata. Matteo Salvini, invece, non si presenterà e ha appoggiato il generale Vannacci.

Non mancano le controversie, con formazioni come Pensioni & Lavoro Risveglio europeo e Alternativa Popolare che hanno depositato liste nonostante la mancanza di firme necessarie. Cateno De Luca si presenta con la sua lista ‘Libertà’, nonostante sia attualmente in ospedale per una polmonite.

Con nuovi volti e vecchi nomi, le elezioni europee si preannunciano come un momento cruciale per la politica italiana, con molte incognite ancora da risolvere.