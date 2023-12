La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (UE) ha emesso una decisione che stabilisce che le norme della FIFA e della UEFA riguardanti l’autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la Superlega, violano il diritto dell’Unione. La decisione è giunta in risposta al ricorso presentato dalla Superlega, che accusava le due organizzazioni di detenere un presunto monopolio illegale sull’organizzazione delle competizioni internazionali.

La Superlega, una proposta di competizione calcistica interclub alternativa, aveva sollevato questioni riguardo al presunto monopolio detenuto dalla FIFA e dalla UEFA nell’autorizzazione delle competizioni. La Corte di Giustizia UE ha esaminato la legittimità di tali norme in relazione al diritto dell’Unione Europea.

La Corte ha concluso che le norme della FIFA e della UEFA, che richiedono un’autorizzazione preventiva per le competizioni interclub, violano il diritto dell’Unione Europea. Tale decisione potrebbe avere implicazioni significative per il mondo del calcio e la regolamentazione delle competizioni a livello internazionale.

La Superlega ha ottenuto un sostegno legale nella sua lotta contro il presunto monopolio delle organizzazioni calcistiche tradizionali. La decisione della Corte di Giustizia UE potrebbe aprire la strada a una rivalutazione delle norme esistenti e influenzare il modo in cui le competizioni internazionali vengono organizzate e autorizzate.

La decisione della Corte di Giustizia UE rappresenta un passo significativo nella sfida della Superlega contro le norme stabilite da FIFA e UEFA. Questo verdetto potrebbe portare a una ridefinizione delle regole che governano le competizioni calcistiche internazionali, aprendo la strada a cambiamenti sostanziali nel panorama calcistico europeo e oltre. Resta da vedere come le organizzazioni coinvolte e il mondo del calcio risponderanno a questa decisione e come essa influenzerà il futuro delle competizioni interclub.