Dopo quasi sei mesi di conflitto, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione per un cessate il fuoco immediato a Gaza, segnando un momento senza precedenti. Gli Stati Uniti, astenendosi dal voto nel Consiglio di Sicurezza, hanno contribuito al favore del cessate il fuoco.

Questa mossa ha suscitato l’ira di Israele, che ha criticato gli Stati Uniti per non aver esercitato il veto e ha interpretato la decisione come un regresso da parte dell’amministrazione Biden. Israele ha ritenuto che la risoluzione, poiché non menziona Hamas e non promuove la liberazione degli ostaggi nella Striscia, non fosse equa.

Al momento, mentre sono in corso trattative con Hamas a Doha, mediate dagli Stati Uniti, dal Qatar e dall’Egitto, l’annullamento da parte di Israele di una missione di alto livello a Washington è stato un effetto immediato della mossa americana. D’altra parte, Hamas ha accolto con favore il voto dell’Onu e si è dichiarato disponibile a impegnarsi in un processo di scambio di prigionieri.

La risoluzione, approvata con ampio consenso nel Consiglio di Sicurezza, ha richiesto un cessate il fuoco immediato durante il Ramadan e il rilascio incondizionato degli ostaggi, oltre a garantire l’accesso umanitario. L’Italia ha espresso apprezzamento per la risoluzione, considerandola un passo positivo.

Le reazioni israeliane sono state molto critiche, con il governo che ha denunciato il voto degli Stati Uniti come dannoso per gli sforzi bellici e per il rilascio degli ostaggi. Israele ha annunciato l’intenzione di continuare il conflitto finché tutti gli ostaggi non saranno liberati.

Gli Stati Uniti hanno risposto alle accuse israeliane, ribadendo la loro richiesta di liberazione degli ostaggi e sottolineando che l’astensione non cambia la loro politica in merito al cessate il fuoco. Tuttavia, hanno espresso delusione per la decisione di Israele di non inviare più una delegazione a Washington.

Ora resta da vedere quanto la risoluzione possa coinvolgere le parti in causa e quali possano essere le conseguenze sull’eventuale operazione militare a Rafah. Inoltre, si è aperta una discussione su come la risoluzione possa influenzare ulteriormente lo svolgimento del conflitto e le decisioni politiche sia di Israele che degli Stati Uniti.