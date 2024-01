La detenzione di Ilaria Salis, una 39enne italiana attualmente imprigionata a Budapest per l’accusa di aver aggredito due estremisti di destra, è diventata oggetto di dibattito e preoccupazione per le condizioni in cui viene tenuta. Le immagini della donna mostrata in catene durante il processo hanno sollevato critiche e richieste di intervento.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha sottolineato la violazione della legge italiana che proibisce l’esibizione di detenuti in manette e in condizioni umilianti. Ha affermato che è giusto intervenire per garantire il rispetto della dignità della persona, anche quando è detenuta per reati gravi.

In vista del Consiglio dell’Unione Europea straordinario del primo febbraio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro ungherese Viktor Orban. Meloni ha portato l’attenzione sul caso di Ilaria Salis, seguendo le iniziative diplomatiche già avviate dal vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

La Farnesina ha chiesto misure alternative alla detenzione in carcere per Salis, mentre il servizio penitenziario ungherese ha respinto le accuse sulle condizioni di detenzione come “falsità”.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato di essere venuto a conoscenza delle manette solo di recente e ha sottolineato l’indipendenza della magistratura ungherese. Le opposizioni italiane hanno richiesto un’informazione da parte della premier Giorgia Meloni.

Il padre di Ilaria Salis, Roberto Salis, ha parlato di un’onda di tentativi per screditare sua figlia, affermando che le foto circolate riguardano un reato per il quale la donna non è accusata. Ha chiesto che sua figlia venga trasferita in condizioni umane in Italia per svolgere il processo.

Il Garante dei detenuti in Italia si è attivato per un intervento preventivo sulla tutela di Ilaria Salis, cercando di eliminare misure inumane e degradanti, come l’uso di catene ai polsi e ai piedi. La situazione continua a destare preoccupazione, e molte parti chiedono un’attenzione immediata alle condizioni di detenzione e al rispetto dei diritti umani.