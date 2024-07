La dott.ssa Cristina Matranga è la nuova Commissaria straordinaria dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS. La nomina è avvenuta giovedì 4 luglio 2024 con Decreto n. T00114 del Presidente della Regione Lazio. Dopo l’insediamento, la dott.ssa Matranga nelle giornate di ieri e di oggi ha incontrato i Direttori delle Unità Operative Complessive e delle Unità Operative Semplici Dipartimentali, i dipendenti e ha visitato le strutture dell’Istituto.

Nell’accogliere la nuova Commissaria straordinaria, il Direttore Scientifico, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo dell’INMI Spallanzani – a nome di tutto il personale – le hanno augurato buon lavoro “nella consapevolezza che la sua lunga e qualificata esperienza possa garantire all’Istituto crescita, sviluppo e sostenibilità”.

Queste le prime parole della dott.ssa Matranga: “È un piacere e un onore tornare allo Spallanzani in questa nuova veste. Lo trovo cambiato in meglio. Ringrazio il Presidente Rocca per la fiducia accordatami nonché il Direttore Scientifico, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e tutto il personale dell’Istituto per la calorosa accoglienza. Lo Spallanzani è un’eccellenza di Roma ma più in generale del nostro Paese, un patrimonio da tutelare e valorizzare. Si tratta di un Istituto con una reputazione altissima e dobbiamo continuare su questa strada crescendo ancora nella considerazione dei cittadini. Incontrando medici e operatori, abbiamo condiviso idee interessanti che avremo modo di sviluppare insieme unendo cura e ricerca con uno sguardo rivolto anche al sociale, mantenendo alta l’attenzione alle categorie più fragili che spesso si rivolgono al nostro Istituto”.