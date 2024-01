La famiglia di Silvio Berlusconi ha annunciato che continuerà a sostenere finanziariamente Forza Italia, il partito politico fondato dallo stesso Berlusconi nel 1994. La decisione è motivata da un senso di cuore e riconoscenza per l’affetto dedicato alla creatura politica negli ultimi 30 anni.

La conferma è arrivata in vista della convention “Le radici del futuro”, organizzata per celebrare il 30° anniversario del discorso di Silvio Berlusconi, il 26 gennaio del ’94, in cui annunciò la sua discesa in campo politico. Fonti vicine ai figli del fondatore hanno chiarito che “il credito verso Forza Italia non è mai stato in discussione,” contrastando così le voci sulle difficoltà economiche del partito.

Nonostante la garanzia di supporto finanziario continuo, gli eredi di Berlusconi esortano anche i membri di Forza Italia a fare la propria parte nel rafforzare la dotazione finanziaria del partito. Questa richiesta si inserisce in un contesto in cui il partito ha affrontato problemi finanziari noti, compresi i ritardi nei pagamenti delle quote degli eletti.

La convention presso il Salone delle Fontane, all’Eur, celebrerà il momento storico del discorso di Berlusconi, proiettando il video integrale di oltre 9 minuti che ha segnato l’inizio della sua carriera politica. Ospiti illustri, tra cui Antonio Tajani e Ignazio La Russa, ricorderanno il ruolo di Berlusconi nel plasmare la politica italiana. La celebrazione si concluderà con interventi dedicati ai collaboratori storici di Berlusconi, Nicolò Ghedini e Alessio Gorla, nonché interventi di figure politiche attuali, tra cui Stefania Craxi e Rita dalla Chiesa. Guardando al futuro, il sindaco di Zumaglia, Edoardo De Faveri, porterà la prospettiva della giovane leadership forzista.