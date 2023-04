La Russia ha deciso di rafforzare le sue difese nell’ovest e nel nord-ovest del paese in risposta all’ingresso della Finlandia nella Nato. Il vice ministro degli Esteri Alexander Grushko ha dichiarato che la Russia adotterà ulteriori passi per garantire la sicurezza militare del paese se forze e mezzi di altri membri della Nato verranno dispiegati sul territorio finlandese. Questo annuncio mette in luce le tensioni tra la Russia e la Nato, che sono presenti da diversi anni.

La notizia dell’ingresso della Finlandia nella Nato è stata accolta positivamente dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il quale ha dichiarato che questa nuova adesione rappresenta una “settimana storica” per la sicurezza di tutti i membri dell’Alleanza. Stoltenberg ha inoltre sottolineato l’importanza di avere accordi con l’Ucraina per garantire che la Russia non invada nuovamente il paese.

La ministeriale esteri della Nato si terrà nei prossimi giorni e ci si aspetta che i ministri inizino il processo decisionale per quanto riguarda la partnership di lungo termine con l’Ucraina.

Le dichiarazioni del vice ministro degli Esteri russo e del segretario generale della Nato mostrano come la sicurezza nella regione sia un tema importante e delicato che richiede un costante dialogo e una cooperazione tra i paesi coinvolti. L’ingresso della Finlandia nella Nato rappresenta una risposta alle sfide di sicurezza che la regione sta affrontando e potrebbe portare a ulteriori tensioni con la Russia.