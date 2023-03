La First Citizens Bank, con sede a Raleigh (Carolina del Nord), ha rilevato gran parte di Silicon Valley Bank, che ha dichiarato fallimento all’inizio di marzo. Secondo la Federal Deposit Insurance Corporation, le 17 ex filiali di SVB apriranno oggi sotto la nuova proprietà di First Citizens. La transazione include l’acquisto di circa 72 miliardi di dollari di asset di SVB, scontati di 16,5 miliardi di dollari. La Federal Deposit Insurance Corporation ha riferito che al 10 marzo SVB aveva 167 miliardi di dollari di asset e 119 miliardi di dollari di depositi.

First Citizens Bank, che si definisce la più grande banca a controllo familiare degli Stati Uniti, sembra essere pronta ad espandersi ulteriormente grazie a questa acquisizione. Con l’acquisizione di gran parte delle attività di SVB, la banca si impegna a fornire maggiori opportunità di crescita ai clienti di SVB e ad offrire servizi bancari di alta qualità.

La First Citizens Bank è nota per la sua attenzione alle esigenze della clientela, offrendo una vasta gamma di servizi finanziari e bancari personalizzati. La banca opera con un forte focus sulla tecnologia, sviluppando soluzioni innovative per semplificare le attività finanziarie quotidiane dei propri clienti.

Con questa acquisizione, First Citizens Bank diventa un attore importante nel panorama bancario statunitense, ampliando la propria portata e le proprie capacità. Ci si aspetta che la banca continui a crescere e a fornire servizi sempre più innovativi ai propri clienti in tutto il paese.