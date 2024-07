La Lega ha presentato una proposta di legge per vietare l’uso del genere femminile nei titoli istituzionali, militari, professionali e onorificenze negli atti pubblici. La bozza, firmata dal senatore leghista Manfredi Potenti, mira a preservare l’integrità della lingua italiana e a evitare modifiche dei titoli ufficiali, come “Sindaco” o “Avvocato”, adattandoli alle sensibilità moderne.

La proposta di legge sottolinea la necessità di prevenire eccessi nella battaglia per la parità di genere che possano risultare irrispettosi verso le istituzioni. Secondo Potenti, è necessario un intervento normativo per limitare l’uso creativo della lingua italiana nei documenti ufficiali. Il testo propone l’uso della doppia forma o del maschile universale, inteso in senso neutro e non sessista.

L’articolo 3 del testo sancisce il divieto di utilizzare il genere femminile in modo discrezionale o sperimentale negli atti pubblici. L’obiettivo dichiarato è proteggere la pubblica amministrazione dalle deformazioni linguistiche derivanti dalla parità di genere.

Il testo prevede sanzioni amministrative per le violazioni, con multe da 1.000 a 5.000 euro per chi non rispetta le disposizioni della legge. Questa proposta di legge rappresenta un tentativo di regolamentare l’uso del linguaggio nei documenti ufficiali, suscitando dibattiti su lingua e parità di genere.