Le tensioni interne alla Lega si acuiscono, e l’ultima proposta di Matteo Salvini per Luca Zaia sembra confermare l’agitazione nel partito, soprattutto riguardo al futuro del governatore del Veneto. Salvini suggerisce un ruolo europeo per Zaia, alludendo a una possibile nomina come commissario, considerando la sua contrarietà a candidarsi per il Parlamento europeo e la presunta indisponibilità per un terzo mandato regionale.

La freddezza tra Salvini e Zaia è evidente durante la visita del leader leghista in Veneto, con alcuni episodi che segnano la distanza tra loro. Salvini minimizza le tensioni interne, ma alcune situazioni, come la cena con i fedelissimi a cui non partecipano alcuni amministratori leghisti vicini a Zaia, suggeriscono un clima non del tutto armonioso.

Intanto, la Lega si prepara per le elezioni europee con una convention a Roma il 23 marzo, intitolata ‘Winds of change – Towards a Europe of Cooperation’, evidenziando la volontà di cambiamento e di cooperazione nell’Unione Europea. Mentre la Lega si prepara per la sfida elettorale, anche Forza Italia conferma il rifiuto di un terzo mandato a Zaia e mette sul tavolo nomi come quello di Flavio Tosi per la corsa in Veneto.

Le tensioni interne alla Lega e le strategie politiche in vista delle elezioni europee delineano un quadro complesso, mentre il partito rivendica la guida del Veneto e si prepara a confrontarsi con altre forze politiche sul territorio.