Francesco Marchitelli commissario straordinario alla Asl Roma 6, Mauro Maccari (forse) a Rieti. Tutto qui? Non sarà che nell’area di centro destra mancano figure affidabili e preparate in grado di gestire Asl e Ospedali? Qualcuno ha detto anche questo. I media romani ci ricamano sopra, ci sono personaggi che nessuno osa spostare e sui quali i rumors si intensificano, ma per altri avvicendamenti non dovrebbero essere così difficili. Eppure … Considerando la lentezza con la quale il governatore Rocca assegna le poltrone vacanti ai vertici della sanità laziale. Più che un risiko sembra assomigliare sempre più ad una tela di ragno la mappa del potere. Una manovra lenta e avvolgente. Una pedina alla volta, una mossa alla volta. L’ultima, quella di accentrare tutte le assunzioni, tutti gli spostamenti di personale in Regione ha bloccato tutte le velleità locali. La protesta di Frosinone (c’erano nuovi assunti pronti a presentarsi al posto di lavoro…) ha fatto arrivare autorizzazioni dal centro del potere nel giro di 48 ore. Ma il segnale è arrivato forte e chiaro. Non si muove più foglia che Rocca non voglia. Ci sono appunti semi-segreti di quello che potrà accadere. Ma con calma. Intanto dopo il nodo assunzioni è venuto al pettine quello delle risorse e degli investimenti. Il governatore sta facendosi bello con operazioni già predisposte e finanziate dalla nostra giunta, si sbraccia Alessio D’Amato dai banchi dell’opposizione alla Pisana. Ma non lo fila nessuno. E il suo vecchio capo, al sicuro in Parlamento, parla ormai di tutt’altro. Dunque Rocca procede, c’è un asse di comando sempre più definito. Lui si fida di alcune persone, dialoga con il mondo della sanità privata, tiene a distanza i potenziali pericoli (uomini, strutture, situazioni). E’ al governo da una manciata di settimane, non gli si possono chiedere i miracoli. Giuseppe Quintavalle (Asl Roma 1 e Tor Vergata), Cristina Matranga (Asl Roma 4), Francesca Milito (Asl Roma 3) vanno avanti spediti; si difende bene Narciso Mostarda (San Camillo), Francesco Vaia (Spallanzani) ha praterie davanti, altri faticano. Festina lente ( saggio motto dell’imperatore Agusto ripreso da Manzoni e messo in bocca al Gran Cancelliere Antonio Ferrer, rivolto al suo cocchiere, nel bel mezzo del tumulto ) sembra essere il principio ispiratore della azione di Francesco Rocca. Bisogna affrettarsi, ma con discrezione, lo impone un quadro generale ancora troppo complicato. E lui l’ambiente lo conosce come le sue tasche

