La Ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, ha annunciato la sua visita a Roma giovedì, sottolineando l’importanza di una cooperazione solida con l’Italia per affrontare la forte pressione migratoria che si concentra principalmente nel Mediterraneo. Colonna ha evidenziato l’obiettivo comune di prevenire le partenze e ha espresso la volontà di lavorare insieme all’Italia e all’Unione Europea per contrastare questi flussi migratori.

Durante un’intervista a Télématin, la Ministra ha affermato che attualmente è in corso l’elaborazione di una politica migratoria europea. Ha inoltre sottolineato la recente riunione a Bruxelles con il suo omologo italiano, Antonio Tajani, e il Ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, riguardo alla riforma del patto per l’asilo e l’immigrazione. Secondo Colonna, questa riforma dovrebbe favorire una maggiore solidarietà tra i Paesi europei.

La Ministra ha chiarito che non esiste una crisi diplomatica tra la Francia e l’Italia, nonostante la recente cancellazione della visita di Tajani a Parigi in seguito alle critiche di Darmanin sulla politica migratoria di Giorgia Meloni. Colonna ha spiegato che ci sono stati momenti di sorpresa e oscillazione, ma le spiegazioni reciproche hanno contribuito a superare le divergenze. Tuttavia, la Ministra non ha confermato se la Francia abbia presentato scuse ufficiali all’Italia.

Riguardo alla prospettiva di un viaggio di Giorgia Meloni in Francia nel mese di giugno, la Ministra ha affermato che si stanno cercando delle date, ma non sono ancora state confermate.

La visita della Ministra Colonna in Italia rappresenta un’opportunità per rafforzare la cooperazione bilaterale e discutere le questioni migratorie, nonché per promuovere una maggiore solidarietà tra i Paesi europei nell’affrontare il fenomeno migratorio e contrastare il traffico di esseri umani.