La premier finlandese uscente, Sanna Marin, e suo marito Markus Raikkonen hanno annunciato ufficialmente il loro divorzio. Entrambi hanno condiviso la notizia attraverso le loro storie su Instagram, pubblicando una foto insieme in cui appaiono sorridenti, accompagnata da un messaggio identico per entrambi.

Nella foto si può leggere: “Abbiamo chiesto il divorzio di comune accordo. Siamo grati per i 19 anni passati insieme e per la nostra amata figlia. Siamo ancora migliori amici. Continueremo a trascorrere del tempo insieme come una famiglia e l’uno accanto all’altra. Speriamo che rispetterete la nostra privacy. Non commenteremo ulteriormente la questione”.

Sanna Marin, 37 anni, e Markus Raikkonen si erano sposati nel 2020, durante il culmine della pandemia, e hanno una figlia di cinque anni. Marin, che è stata sconfitta nelle elezioni dello scorso mese, ha fatto la storia nel 2019 diventando, all’età di 33 anni, la premier più giovane al mondo. Durante il suo mandato, ha guidato una coalizione di centrosinistra composta da cinque donne leader di partito, di cui quattro erano sotto i 35 anni.

Sotto la guida di Marin, la Finlandia ha preso una decisione storica aderendo alla NATO, ma non è riuscita a essere rieletta come premier. Nonostante la fine del loro matrimonio, Marin e Raikkonen hanno sottolineato di rimanere migliori amici e di continuare a trascorrere del tempo insieme come una famiglia per il bene della loro figlia.

La notizia del divorzio ha sorpreso molti, considerando il recente successo politico di Marin e il suo ruolo di rilievo sulla scena internazionale. Tuttavia, entrambi gli ex coniugi hanno chiesto rispetto per la loro privacy e hanno deciso di non fornire ulteriori commenti in merito alla situazione.

Mentre il pubblico si fa eco della notizia, si spera che entrambi possano trovare serenità e successo nelle loro future strade separate, mantenendo al contempo un rapporto amichevole per il bene della loro famiglia.