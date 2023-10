La Premier italiana Giorgia Meloni ha espresso la solidarietà del governo e del popolo italiano durante il suo incontro con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Tel Aviv. Meloni ha condannato fermamente gli attacchi di Hamas, descrivendoli come un atto di antisemitismo e ribadendo il diritto di Israele a difendersi secondo il diritto internazionale. La leader italiana ha anche sottolineato l’importanza del dialogo tra Paesi occidentali e arabi e ha chiesto un impegno concreto per evitare un conflitto più ampio. Durante il suo viaggio, Meloni ha partecipato al Vertice per la Pace del Cairo e ha avuto un incontro bilaterale con il presidente palestinese Abu Mazen, dove ha insistito sulla necessità di una soluzione strutturale per il conflitto israelo-palestinese. Il suo viaggio si è svolto in un contesto di crescente tensione, con continui attacchi da parte di Hamas e lanci di razzi da Gaza verso Israele. La Premier italiana ha anche espresso preoccupazione per gli ostaggi, inclusi cittadini italiani, detenuti da Hamas e ha chiesto il loro immediato rilascio.