La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per discutere dei prossimi provvedimenti in tema di giustizia.

La premier ha dichiarato: “Dare ai cittadini una giustizia giusta e veloce è una priorità assoluta di questo Governo e un impegno che abbiamo preso con gli italiani. Siamo determinati a mantenerlo nel più breve tempo possibile”. Il ministro Nordio ha dichiarato all’inaugurazione dell’anno giudiziario: “Prima delle riforme ascolteremo le toghe. Ogni futura riforma prima di essere affidata alle valutazioni del Parlamento sovrano, si comporrà attraverso l’ascolto di tutte le voci del sistema giustizia, dall’avvocatura all’accademia e alla magistratura”. Ha anche sottolineato che autonomia e indipendenza della magistratura costituiscono “un pilastro della nostra democrazia, garantita dalla Costituzione. Sono principi inderogabili, che hanno accompagnato tutta la mia lunga attività professionale in Procura. Se non avessi creduto e non credessi nella loro sacralità, non avrei rivestito la toga, come spero di aver fatto, con dignità e onore”.