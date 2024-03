La principessa Catherine, consorte del principe William, erede al trono britannico, ha fatto una rara dichiarazione pubblica rivelando di lottare contro un tumore, seguendo le orme del suocero, re Carlo III, che ha annunciato di avere una diagnosi simile il mese scorso. In un video commovente, Catherine ha affrontato il tema con sincerità, mostrandosi provata dalla malattia. Ha sottolineato l’importanza della privacy per sé e per la sua famiglia, mentre ha confermato di aver iniziato un trattamento chemioterapico da febbraio. Nonostante le difficoltà, ha ringraziato per il supporto ricevuto e ha espresso la speranza di tornare al lavoro una volta completato il trattamento. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni di sostegno da parte di molti, compresi i leader del Regno Unito e altre nazioni, mentre è stata denunciata la speculazione mediatica sulla sua salute. Mentre si apprende che Kate non parteciperà alla tradizionale messa di Pasqua, anche il principe Harry e Meghan hanno inviato i loro auguri di pronta guarigione alla principessa.