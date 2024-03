La regina Camilla, consorte del sovrano britannico Re Carlo III, ha deciso di prendersi una settimana di vacanza, dopo essere stata definita “esausta” da fonti di palazzo. Camilla ha affrontato da sola numerosi impegni reali nelle ultime settimane, mentre il consorte si è ripreso da un tumore. La notizia è stata riportata dal Daily Mail.

La stampa britannica ha sottolineato il notevole impegno della regina consorte, che ha partecipato a ben 13 appuntamenti ufficiali, compreso il funerale del padrino di Carlo, Re Costantino di Grecia, a cui ha presieduto in veste di capofamiglia. Anche l’erede al trono, il principe William, ha dovuto disertare l’evento per motivi “personali” non specificati. La salute di Camilla è stata al centro delle preoccupazioni di osservatori e media, considerando la sua intensa agenda istituzionale e il carico emotivo derivante dalle recenti vicissitudini, soprattutto alla luce dei suoi 76 anni.

Attualmente, l’agenda della regina è libera fino al Commonwealth Day, il 11 marzo, e fonti anonime suggeriscono che sia stato il re stesso a spingere affinché la consorte si prendesse del tempo per riposarsi, lontano dagli impegni ufficiali.

Secondo quanto riportato dal Sunday Times, Camilla è stata incoraggiata dalla reazione positiva del pubblico al suo ruolo di guida della famiglia reale in assenza del consorte. Pur non essendo stata preparata a assumere tale ruolo, la regina è determinata a fare tutto il necessario per il bene dell’istituzione monarchica che rappresenta.