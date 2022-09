LA REGI NA ELISABETTA E’ MORTA CHI ERA IL SUO MEDICO PERSONALE, SIR HUW THOMAS La regina Elisabetta II era nelle mani di Sir Huw Thomas, suo medico e capo del team di medici a disposizione 24 ore su 24 per la Casa Reale. Professore di gastroenterologia all’Imperial College, direttore della Family Cancer clinic dell’ospedale londinese di ST. Mark, Thomas fa parte della squadra dei medici reali da 16 anni e ha assunto la guida del team nel 2014, racconta il Guardian. È il medico ufficiale della regina, un titolo che risale al 1557. Sir Huw Thomas è anche consulente presso il King Edward VII hospital, la clinica privata di Marylebone dove vengono spesso ricoverati i reali, fra cui il defunto principe Filippo, così come al St Mary hospital di Paddington. Ed è stato nel team che ha seguito le due ultime gravidanze di Kate, moglie del principe William, che ha partorito i figli al St. Mary. Diventato Sir nel 2021 e insignito del titolo di cavaliere comandante dell’ordine della reginaVittoria, Thomas raccontò allora di considerare il suo ruolo come «un grande onore». «La natura del lavoro è interessante vedi perché come lavora un’intera organizzazione, la Casa reale. Diventi parte di questa organizzazione e sei il dottore personale delle principali persone che ne fanno parte, che sono pazienti come le altre persone aveva», spiegato.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)

IL SITO DI BUCKINGHAM PALACE A LUTTO

Elisabetta II, 1926-2022. La scritta bianca campeggia sul fondo nero, sopra una foto di Elisabetta il giorno dell’incoronazione. Così il sito ufficiale della monarchia britannica, «Royal.Uk», annuncia sobriamente la morte della Regina Elisabetta. Sotto appare un breve messaggio, che annuncia la morte della sovrana e fa riferimento al nuovo re, suo figlio Carlo: «la Regina è morta serenamente a Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torn domani a Londra. Giovedì, 8 settembre 1922».

MORTA LA REGINA ELISABETTA, CARLO IL NUOVO RE

Elisabetta aveva 96 anni. nata a Londra il 21 aprile 1926, era diventata regina nel 1952 Alla morte di suo padre Giorgio VI, a sua volta succeduto al fratello maggiore Edoardo VIII, che abdicò dopo pochi mesi di regno. Quello di Elisabetta è stato regno il più lungo nella storia britannica: durato 70 anni, proprio quest’anno aveva raggiunto il traguardo del Giubileo di Platino. «La Regina Elisabetta era ammirata da tutti per la sua grazia, dignità e impegno in tutto il mondo», ha commentato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres . È stata una presenza rassicurante in decenni di cambiamenti radicali, tra cui la decolonizzazione di Africa e Asia e l’evoluzione del Commonwealth». Elisabetta, secondo il premier italiano Mario Draghi, «è stata una protagonista della storia mondiale negli ultimi 70 anni. Ha rappresentato il Regno Unito e il Commonwealth con equilibrio, saggezza, rispetto per le istituzioni e la democrazia». «Per tutti noi – ha notato il relatore della Camera dei Comuni Lindsay Hoyle – la Regina è stata una presenza costante nelle nostre vite, consueta come quella di un membro della famiglia, che ha esercitato una calma e rassicurante influenza sul nostro Paese. Molti di noi non hanno mai conosciuto un tempo in cui lei non era presente, la sua morte non è solo una tragedia per la Famiglia Reale, ma una perdita terribile per tutti noi».

TRUSS, MORTE REGINA È UNO SHOCK PER LA NAZIONE E IL MONDO

La morte della regina Elisabetta «è uno shock per la regina e per tutto il mondo». Così la premier britannica Liz Truss che ha parlato alla nazione da Downing Street.

LUTTO DURERÀ 10 GIORNI, CORPO TRASFERITO PRIMA A EDIMBURGO POI A LONDRA

Il periodo di lutto per la morte della regina Elisabetta durerà 10 giorni, fino ai funerali. In questa fase saranno rinviati eventi sportivi, saranno allestiti maxischermi in tutte le principali città del Paese per seguire la copertura mediatica. Tra qualche giorno, secondo quanto scrive Sky News, il corpo della regina sarà trasferito da Balmoral a Edimburgo e da lì a Londra.

LE PRIME PAROLE DI CARLO, NUOVO RE

«La morte della mia amata madre è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia»: sono le prime parole di Carlo diventato re. «So che la sua morte sarà profondamente sentita in tutto il Paese, il regno, il Commonwealth e da innumerevoli persone nel mondo», ha aggiunto. «È di conforto la consapevolezza dell’affetto e del rispetto per la regina».

CARLO È RE, SI POTREBBE CHIAMARE CARLO III

Carlo è diventato immediatamente re, subito dopo la morte di sua madre, la regina Elisabetta II. La famiglia reale si è riferito a Carlo come re nell’annunciare la morte della regina Elisabetta. Il tweet con cui la annunciata si riferiva a Camilla come alla regina consorte. Carlo è stato l’erede al trono, fin dall’età di tre anni, più longevo nella storia britannica. Carlo ha ora la possibilità di prendere qualsiasi nome desideri come re. Ad esempio, il vero nome di re Giorgio VI era in realtà Albert. Due precedenti monarchi si sono chiamati Carlo. Si potrebbe chiamare Carlo III.