ROMA- La Regione Lazio parteciperà al Meeting di Rimini in programma presso la Fiera della città romagnola dal 20 al 25 agosto 2023. La presenza dell’ente si manifesterà attraverso l’allestimento di stand attivi (Padiglione B 1) grazie ai quali verrà illustrato il prezioso patrimonio naturale del territorio (in particolare parchi e riserve naturali) e promossi i prodotti gastronomici tipici locali.

Saranno inoltre attivi laboratori per bambini da 5 anni in su in cui verranno affrontate, attraverso attività ludiche, tematiche diverse: dalla salvaguardia degli ecosistermi alla scoperta del mondo della botanica.

Lo slogan promozionale sarà “Lazio, dove il bello e il buono si incontrano”. Le specialità agroalimentari del territorio laziale verranno proposte ai visitatori del Meeting attraverso una serie di degustazioni aperte al pubblico lungo tutto l’arco dei sei giorni della manifestazione riminese. Anche i laboratori destinati ai minori avranno cadenza quotidiana.

Prevista anche una prova di golf con simulatore diretta da un maestro dell’Associazione dei Professionisti di Golf in Italia (Apig). A questo proposito va rimarcata la presenza in Fiera di uno stand dedicato al golf, disciplina cui la Regione Lazio ha riservato investimenti consistenti in un’ottica di promozione sportiva e turistica del territorio laziale, come, ad esempio, 100mila euro per le iniziative propedeutiche alla Ryder Cup, con un progetto che prevede una serie di manifestazioni golfistiche e di eventi di promozione sportiva fino al 2027.

In occasione della edizione 2023 della manifestazione sportiva, in programma a Guidonia a partire dal 25 settembre 2023, la Regione Lazio ha, inoltre, raggiunto un accordo con la Federazione Italiana Golf per potenziare, con 140mila euro di fondi, l’offerta di mezzi pubblici durante tutta la kermesse.