Il panorama politico italiano potrebbe subire importanti cambiamenti con la bozza di un decreto legge in materia elettorale che dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei Ministri. Tra le proposte più significative, si evidenzia l’introduzione di tre mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con una popolazione compresa tra 5mila e 15mila abitanti. Attualmente, questi sindaci sono limitati a due mandati consecutivi, ma la nuova normativa mira a consentire la candidatura per un terzo mandato.

Inoltre, il decreto prevede la possibilità di un “Election Day” in Italia nella prima metà di giugno. Secondo la bozza, il Paese sarebbe chiamato alle urne per rinnovare il Parlamento europeo dalle 14:00 alle 22:00 del sabato 8 giugno e dalle 7:00 alle 23:00 della domenica 9 giugno. Questi orari sarebbero validi anche nel caso in cui le elezioni europee coincidano con le elezioni regionali e un turno delle elezioni amministrative comunali.

Nel caso di elezioni simultanee, il processo di scrutinio seguirebbe un preciso ordine. Inizierebbe con lo scrutinio per le elezioni europee alle 14:00, seguito da quello per le elezioni regionali, per concludersi infine con le elezioni amministrative comunali. Tuttavia, è importante sottolineare che il testo potrebbe subire ulteriori modifiche durante il processo legislativo.

La bozza del decreto legge interviene anche sull’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, eliminando il limite attuale di tre mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con una popolazione fino a 5mila abitanti. Questa modifica consentirebbe ai sindaci di tali comuni di candidarsi per un numero illimitato di mandati consecutivi, abolendo il precedente limite di tre.

In attesa della discussione e dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è evidente che la riforma elettorale proposta potrebbe avere un impatto significativo sulla governance locale e sul processo elettorale in Italia.