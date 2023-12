ROMA- Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso il suo pieno sostegno alla riforma costituzionale proposta dal governo per il premierato, definendola “l’ottima riforma, la meno invasiva, il minimo che si potesse fare”. In un incontro con la stampa parlamentare, La Russa ha sottolineato che, se avesse avuto una “bacchetta magica”, avrebbe preferito l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, ma riconosce che la decisione non rientra nelle sue competenze.

Il presidente del Senato ha affermato che i poteri costituzionali del Presidente della Repubblica non saranno intaccati dalla riforma, poiché nessuno degli articoli che li riguardano verrà modificato. Tuttavia, ha suggerito che un’elezione diretta del presidente del Consiglio potrebbe ridimensionare l’utilizzo costante di tali poteri, non eliminarli, considerandolo un atto di salute per la Costituzione.

Le dichiarazioni di La Russa hanno sollevato polemiche, in particolare per il passaggio relativo al Quirinale. Le opposizioni hanno accusato il presidente del Senato di voler ridurre gli attuali poteri del Presidente della Repubblica attraverso la riforma sul premierato. Il Pd ha definito questo obiettivo come un “disegno pericoloso” e ha chiesto le dimissioni immediate di La Russa.

Il presidente del Senato si è difeso, ribadendo il suo totale rispetto verso il Presidente Mattarella e affermando che le sue parole sono state fraintese. Ha sottolineato la necessità di attenzione nell’affrontare le riforme costituzionali e ha respinto le accuse di attacchi diretti al Capo dello Stato.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, La Russa ha anche parlato del ruolo del Parlamento, riconoscendo il problema della sua compressione a causa di decreti e voti di fiducia. Ha aperto alla possibilità di inserire “correttivi” nella riforma per ridare centralità alle Camere. Infine, ha sottolineato la necessità di cambiare la seconda parte della Costituzione per garantire maggiore stabilità ai governi e prevenire l’arrivo a Palazzo Chigi di chi non è stato eletto.