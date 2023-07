VITERBO – “È in corso una procedura di ampliamento della discarica di Viterbo per altri 960.000 metri cubi. Che di per sè è già un problema, ma se servisse solo alla Tuscia sarebbe tollerabile, visto che la nostra discarica è quasi esaurita a forza di ricevere rifiuti da Roma e dal Lazio e a breve non sapremo neanche noi dove mandare i rifiuti”.

Lo scrive la sindaca Frontini che aggiunge: “E invece no, non basta. Un parere dell’Area rifiuti della Regione vincola l’autorizzazione all’essere impianto a servizio dell’intero territorio regionale, essendo rimasta di fatto l’unica discarica di tutto il Lazio.

La provincia di Viterbo è un territorio virtuoso, che chiude il ciclo dei rifiuti suo territorio. Se fossimo i soli a conferire in discarica i 960.000 mc sarebbero sufficienti per i prossimi 70 anni circa. Invece, al ritmo attuale di 143.000 ton/a l’invaso esaurirebbe in ca 8 anni.

Viterbo ha dato, e uno degli impegni che abbiamo condiviso con l’attuale governo regionale è proprio lo stop al conferimento dei rifiuti da Roma. Sono fiduciosa che gli attuali amministratori regionali e soprattutto i consiglieri del territorio sapranno difendere Viterbo da questo sopruso.

Giovedì mattina abbiamo convocato un consiglio comunale straordinario sul tema: è solo il primo step di quella che speriamo non dovrà essere una lunga battaglia. Altrimenti, saremo pronti a combatterla