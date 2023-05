Celebrazioni sono state svolte oggi a Palermo per ricordare la strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. All’interno e all’esterno dell’aula bunker dell’Ucciardone di Palermo si sono tenute iniziative commemorative in ricordo della strage avvenuta il 23 maggio 1992.

Durante le celebrazioni, la premier Giorgia Meloni è stata collegata da Roma, mentre il ministro degli Interni Piantedosi era presente insieme a 80 giovani sindaci provenienti da tutta Italia. “Il loro esempio continua a vivere”, ha dichiarato il capo della Polizia Vittorio Pisani, sottolineando il dovere di mantenerlo sempre vivo. Pisani ha ricordato non solo il giudice Falcone ucciso a Capaci, ma anche il sacrificio degli “11 servitori dello Stato” morti nelle stragi del 1992. Ha menzionato in particolare Capaci e via D’Amelio, sottolineando che in quei tragici eventi persero la vita “tre straordinari magistrati, Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e Paolo Borsellino, e 8 eroici poliziotti: Rocco, Vincenzo, Walter, Agostino, Claudio, Vito, Antonio ed Emanuela, la prima e unica donna in uniforme uccisa dalla mafia”. Pisani ha evidenziato che queste persone hanno sacrificato la propria vita per difendere i valori di legalità su cui si fonda la nostra Nazione.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato una dichiarazione in occasione del 31º anniversario della strage di Capaci, affermando che magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno smantellato l’idea mafiosa di un ordine parallelo, rivelando la vera natura della mafia come un cancro per la società civile, un’organizzazione criminale non invincibile, priva di onore e dignità. Mattarella ha sottolineato che la lotta alle mafie deve continuare con impegno e determinazione, citando l’insegnamento di Giovanni Falcone secondo cui la mafia può essere sconfitta e destinata a scomparire.

La premier Giorgia Meloni ha partecipato alle celebrazioni del 23 maggio in collegamento da Roma, durante il Consiglio dei ministri dedicato all’alluvione dell’Emilia Romagna.

Il capo dello Stato ha ricordato che il 23 maggio di trentuno anni fa, il terrorismo mafioso ha attaccato lo Stato democratico con ferocia. Con Giovanni Falcone persero la vita sua moglie Francesca Morvillo, una magistrata di valore, insieme ad Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, che proteggevano Falcone con impegno. Mattarella ha sottolineato che la strage di Capaci fu seguita, poche settimane dopo, da un altro devastante attentato a via D’Amelio a Palermo, nel quale morì Paolo Borsellino, con Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina.