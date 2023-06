La risposta di Vladimir Putin al tentato colpo di stato di Yevgeny Prigozhin è solo all’inizio, ma i primi effetti si stanno già facendo sentire: il gruppo di mercenari noto come Wagner non combatterà più in Ucraina.

Il presidente del comitato di Difesa della Duma, Andrey Kartapolov, ha ricordato che il gruppo di mercenari era stato avvertito che se non avesse firmato un contratto che lo legava all’esercito regolare russo, non avrebbe più preso parte alle operazioni militari speciali e non avrebbe ricevuto finanziamenti o forniture.

Con Prigozhin confinato in Bielorussia e altre pedine legate a lui che stanno cadendo, tra cui il capo delle forze aeree russe Sergei Surovikin, le cose stanno cambiando. Non si sa ancora se Surovikin sia stato arrestato come complice del tentato colpo di stato o se sia detenuto per essere interrogato. Ci sono speculazioni su un’epurazione di alti vertici militari sospettati di simpatizzare con Prigozhin.

Dopo l’uscita di scena di Prigozhin, Putin sembra aver ritrovato fiducia e ha ricevuto dimostrazioni di sostegno durante la sua visita in Daghestan. Ha affermato di non aver mai dubitato del suo popolo durante l’ammutinamento della Wagner. Putin ha anche sottolineato che le sanzioni e il ritiro delle aziende occidentali non hanno fatto crollare il mondo, ma hanno moltiplicato le opportunità per gli imprenditori russi.

La situazione in Russia rimane fluida e gli sviluppi futuri determineranno il corso degli eventi dopo il tentato colpo di stato.