L’assessore D’Amato é in costante contatto con l’ospedale per seguire situazione clinica

“E’ stata operata d’urgenza la donna di Ladispoli S.A. da una equipe multidisciplinare presso l’ospedale San Camillo di Roma ed ora le sue condizioni sono stazionarie, ma permangono molto gravi. L’intervento è stato realizzato da un chirurgo d’urgenza, uno toracico e un cardio chirurgo. La donna è giunta in condizioni gravissime dovute a ferite multiple che hanno colpito più organi. L’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato è in costante contatto con la Direzione dell’ospedale per seguire l’evolversi clinico”.

Lo comunica in un bollettino la Direzione dell’ospedale San Camillo di Roma.

Il caso di cronaca avvenuto nelle prime ore del mattino:

Si suppone che il dramma familiare sia sfociato da una lite tra moglie e marito, probabilmente per via della separazione coniugale ma è finita nel sangue a Ladispoli, comune della città metropolitana di Roma. Tre sono le persone ferite in maniera grave, in gravissime condizioni soprattutto la donna che lotta tra la vita e la morte.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Civitavecchia, secondo le prime indagini sembrerebbe che l’uomo di 48 anni avrebbe preso un coltello da cucina, raggiungendo la moglie 47enne nel bagno. E, dopo una lite, l’avrebbe colpita più volte al ventre e alle braccia. Poi ha accoltellato anche figlia, accorsa per difendere la mamma, e poi ha sferrato un colpo anche al suo addome, autolesionandosi probabilmente con l’obiettivo di farla finita o, probabilmente, per fingere una aggressione.

Per fortuna i vicini, sentite le urla, hanno chiamato subito i soccorsi e i carabinieri. Sul posto sono arrivate tre ambulanze, l’elisoccorso – arrivato a Ladispoli due volte – e appunto i militari. Gravissima la moglie, S.A. di 47 anni, in fin di vita, trasportata con la prima eliambulanza al San Camillo. Le sue condizioni sono le più gravi. In codice rosso, anche la figlia, una ragazza di 17 anni trasportata dal 118 al Bambino Gesù del comune di Palidoro.

L’elisoccorso è atterrato di nuovo verso le 8.30 anche per l’uomo, che si è ferito gravemente. Anche lui è stato portato in codice rosso al Gemelli, è in prognosi riservata e come la moglie sta lottando tra la vita e la morte.