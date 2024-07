Il Partito Democratico (PD) ha delineato un progetto politico chiaro: costruire un’alleanza ampia per cacciare la destra dal governo. Questo obiettivo, considerato una meta importante, richiede un approccio graduale, concentrandosi sui fatti e non sulle parole, evitando veti e polemiche divisive. Si punta su temi concreti come la sanità pubblica e l’istruzione, seguendo il concetto poetico del viaggio verso Itaca di Kavafis.

Il primo passo di questa nuova alleanza è la raccolta firme per un referendum contro l’Autonomia differenziata. Questa iniziativa ha visto la partecipazione di tutti i principali leader del centrosinistra, tra cui Elly Schlein del PD, Giuseppe Conte del M5S, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs, e Riccardo Magi di +Europa, con Maria Elena Boschi per Italia Viva (IV). Tutti si sono dichiarati fermamente contrari alla legge definita “Spacca-Italia”.

Schlein, da Perugia, ha sottolineato l’importanza dell’unità, affermando che il PD è determinato a restare unito, soprattutto dopo i buoni risultati elettorali. Nonostante le possibili divergenze, come l’abbraccio con Matteo Renzi, considerato divisivo da molti, Schlein insiste sulla necessità di guardare avanti e mantenere aperta la porta del dialogo.

Oltre all’Autonomia differenziata, altri temi uniscono il centrosinistra, come la sanità pubblica, il salario minimo e la politica energetica. Anche se ci sono divergenze, come Italia Viva che appoggia il sindaco di centrodestra di Genova, l’obiettivo comune resta quello di costruire un’alternativa unitaria. Le prossime elezioni regionali in Emilia Romagna, Umbria e Liguria rappresentano appuntamenti cruciali per testare questa unità.

Secondo Goffredo Bettini del PD, è necessaria un’alleanza di più ampio respiro, poiché la sinistra da sola non può riuscirci. La scelta è chiara: o si sta da una parte o dall’altra. Mentre Renzi sembra aver compreso questa necessità, Carlo Calenda rischia l’irrilevanza se non seguirà la stessa linea. Le feste di partito previste per settembre saranno un banco di prova per verificare chi sosterrà questa nuova alleanza.

Il centrosinistra è determinato a costruire un fronte unito per contrastare la destra e lavorare su temi fondamentali per il Paese. L’obiettivo è chiaro: unire le forze per garantire un’alternativa politica efficace e sostenibile.