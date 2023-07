Il telescopio spaziale Euclid, soprannominato il “detective” dell’Agenzia Spaziale Europea, è stato lanciato con successo da Cape Canaveral utilizzando il razzo Falcon 9 della SpaceX. Questa missione, della durata di sei anni, si propone di indagare sui misteri della materia e dell’energia oscure che costituiscono il 95% dell’universo. L’Italia svolge un ruolo di primo piano in questa impresa grazie alla collaborazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Numerose università italiane, tra cui quelle di Bologna, Ferrara, Torino, Genova, del Salento, Trieste, Statale di Milano, Sapienza di Roma, Roma Tre, Sissa e Cisas, partecipano a questa missione da 1,4 miliardi di euro.

L’ASI, insieme all’INAF e all’INFN, guida l’Associazione temporanea d’Imprese che ha contribuito alla realizzazione degli strumenti scientifici necessari per la missione, con Ohb Italia come mandante e Sab Aerospace e Temis come mandanti. Dopo il lancio, Euclid viaggerà per circa un mese per raggiungere la posizione di 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, nota come punto di Lagrange 2 (L2), dove l’influenza della Terra, della Luna e del Sole si equilibra e il satellite potrà svolgere il suo lavoro indisturbato. Una volta arrivato a destinazione, impiegherà altri due mesi per testare e calibrare gli strumenti scientifici, con i quali creerà la mappa 3D più grande e precisa dell’Universo.

Luigi Guzzo, docente di astronomia e astrofisica all’Università Statale di Milano e uno dei fondatori nonché coordinatore scientifico del progetto, spiega che nei prossimi sei anni Euclid osserverà circa un terzo del cielo, creando enormi mappe della distribuzione delle galassie e della materia oscura, di cui rileviamo solo gli effetti gravitazionali. Euclid svolgerà quindi un ruolo di rilevanza come un grande progetto cartografico che ricostruirà la geografia di una vasta porzione dell’Universo circostante. Il telescopio produrrà un database di immagini, misurazioni e informazioni relative a miliardi di galassie presenti su un terzo del cielo visibile, offrendo un’eredità inestimabile per i ricercatori dei prossimi decenni.