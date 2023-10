Papa Francesco, nell’Angelus di questa domenica, ha sottolineato l’invito di Dio alla comunione con Lui e tra di noi, evidenziando che il Signore non ci impone nulla ma ci lascia liberi di accettare o meno il suo invito. Il Papa ha citato Sant’Agostino, sottolineando che Dio, pur essendo onnipotente, rispetta profondamente la libertà umana.

Ha affermato che il dramma della storia è l’umanità che spesso dice “no” a Dio perché è troppo concentrata sui propri interessi. Tuttavia, Dio non si arrende e continua a invitare, estendendo il suo invito anche ai poveri e a coloro che sanno di non avere molto altro.

Papa Francesco ha invitato i fedeli a trovare tempo per Dio attraverso la Messa, la preghiera, l’ascolto della Parola e la carità verso i deboli e i poveri. Ha sottolineato che fare spazio a Dio arricchisce la vita, porta pace, fiducia e gioia, e ci salva dalla solitudine e dalla mancanza di senso.

Il Papa ha menzionato anche la Vergine Maria, che ha fatto spazio a Dio con il suo “sì”. Alla fine dell’Angelus, ha espresso il suo dolore per il conflitto israelo-palestinese in Terra Santa e ha invitato alla preghiera per la pace. Ha menzionato anche la crisi nel Nagorno-Karabakh e l’Ucraina.

Infine, il Papa ha annunciato la pubblicazione dell’esortazione apostolica “C’est la confiance”, in occasione del 150º anniversario della nascita di Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo. Ha espresso vicinanza alla Comunità ebraica di Roma in occasione dell’ottantesimo anniversario del rastrellamento nazista e ha salutato i giovani missionari impegnati nella “Missione di strada” a Roma.

Al termine della recita dell’Angelus, il Papa ha espresso il suo dolore per il conflitto israelo-palestinese in Terra Santa invitando a pregare per la pace. Il Pontefice ha anche rivolto il suo pensiero per la Nagorno-Karabakh e per la “martoriata Ucraina”. Il Papa ha, quindi. espresso la sua vicinanza alla Comunità ebraica di Roma, che domani commemora l’ottantesimo anniversario del rastrellamento nazista, ha poi salutato i 400 giovani missionari di Nuovi Orizzonti e di altre associazioni impegnati nella “Missione di strada” a Roma.