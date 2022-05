ROMA – Inaugurato oggi, alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato e del Direttore Generale Tiziana Frittelli il servizio “Percorso Nascita – Ambulatori Neonatologici e Pediatrici”. I nuovi ambulatori, ubicati al primo piano del Corpo T del Presidio ambulatoriale S. Maria, rientrano in un generale piano di riqualificazione e sviluppo di tutte le attività sanitarie connesse all’area materno-infantile in corso presso l’Ospedale San Giovanni.

L’intervento di manutenzione (rifacimento di tutte le componenti impiantistiche ed edili secondo le normative tecniche relative alla prevenzione e sicurezza antincendio) è stato realizzato utilizzando più fondi di finanziamento: piano di riqualificazione energetica per la parte tecnologica e fondi regionali, oltre che fondi di bilancio per l’antincendio.

I lavori hanno interessato una superficie complessiva di 315 mq così suddivisa: sala aspetto/accettazione, servizi igienici per l’utenza, tre ambulatori di neonatologia e pediatria, spogliatoi e servizi igienici per il personale, deposito, sala per corsi di preparazione al parto.

Presso i nuovi ambulatori neonatologici e pediatrici si erogano tutte le prestazioni necessarie per i primi 100 giorni di vita del neonato, oltre che le prestazioni pediatriche. Oltre l’accesso tramite percorso interno, è possibile effettuare la prenotazione delle prestazioni tramite il CUP regionale. In particolare si effettuano: follow up del neonato pretermine; visite ambulatoriali per il neonato fisiologico; visita cardiologica con ECG ed ecografia cardiaca; ecografia internistica; ecografia cerebrale; ecografia delle anche; otoemissioni acustiche di primo livello.

“I lavori ultimati hanno permesso di migliorare e riqualificare l’area materno-infantile per assicurare all’utenza un servizio sempre più di qualità, in spazi moderni e accoglienti. Miglioriamo il comfort per le mamme, i piccoli pazienti e per i nostri professionisti che ogni giorno con professionalità operano e garantiscono un’assistenza di qualità” ha commentato l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato.

“ll Servizio ‘Percorso Nascita – Ambulatori Neonatologici e Pediatrici’ che oggi inauguriamo – sottolinea il Direttore Generale Tiziana Frittelli – ci permette di assicurare maggiore accoglienza e comfort ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. E’ stato infatti realizzato in un ambiente allegro e colorato, con pareti disegnate al fine di rendere rassicurante e maggiormente serena la permanenza dei bimbi e genitori che accedono alla nostra struttura. Qui operano i nostri professionisti – neonatologi, pediatri, ostetriche e infermieri – uno staff multidisciplinare e integrato di elevata professionalità”.