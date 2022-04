MONTEFIASCONE (Viterbo) – Giovedì pomeriggio, presso la Diagnostica e screening senologico della struttura sanitaria di Montefiascone, l’associazione Paolo Pezzato onlus ha donato un lettino elettrico accessoriato all’unità operativa diretta da Emiliana Pannega.

All’incontro hanno partecipato il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti, il presidente dell’associazione Serenella Gigliozzi, il sindaco di Montefiascone Giulia De Santis, il direttore sanitario di Belcolle Massimo Volpe, il direttore del Distretto A Pierpaolo Medori, numerosi professionisti aziendali e rappresentanti della onlus.

L’associazione porta il nome di Paolo Pezzato, dirigente amministrativo della Asl di Viterbo e apprezzato artista, le cui opere sono state esposte in varie manifestazioni d’arte italiane, come pure in eventi vaticani per il Giubileo 2016, ricevendo consensi e tributi unanimi.

La realtà associativa è stata creata dalla moglie, Serenella Gigliozzi, e dagli amici più stretti, con l’obiettivo di portare avanti e di promuovere l’arte di Paolo Pezzato, realizzando iniziative di beneficienza e di solidarietà, attraverso le sue creazioni e il ricavato delle mostre espositive.

Alcune delle quali, come la donazione di una poltrona per la chemioterapia all’unità operativa di Oncologia e due pc all’unità operativa di Chirurgica oncologica di Belcolle, hanno già riguardato la Asl di Viterbo.

“La dotazione di un nuovo lettino elettrico alla Diagnostica e screening senologico di Montefiascone

– ha commentato Serenella Gigliozzi – nasce dalla volontà dell’associazione di migliorare la qualità del servizio erogato in una struttura che è, unanimemente, considerata una eccellenza e un punto di riferimento per le donne assistite della Tuscia e, nello specifico, del comprensorio di Montefiascone”.

“Ringrazio di cuore l’associazione – ha concluso il direttore generale, Daniela Donetti – che, attraverso le sue numerose iniziative, anche a sostegno dei nostri servizi, mantiene viva la memoria di Paolo Pezzato, professionista apprezzato e dal grande spessore umano, il cui ricordo è ancora forte all’interno della nostra comunità di operatori della sanità”.