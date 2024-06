Avviata raccolta fondi per la famiglia di Satnam Singh che sarà possibile effettuare su iban IT94W0832714500000000002904

“Il mondo agricolo ha bisogno di trasparenza su tutta la filiera, che deve essere oggetto di controlli a partire dagli scaffali. Un prezzo di un prodotto ortofrutticolo troppo basso è già indicazione del fatto che qualcosa non va e bisogna prestare attenzione. Un mondo agricolo che non può e non deve essere criminalizzato. Consideriamo pratica sleale anche competere con prezzi vantaggiosi, perché significa che sono stati risparmiati sul costo del lavoro. Bisogna garantire e rispettare il principio di reciprocità”. Così il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, nel comunicare che sarà possibile effettuare donazioni tramite bonifico bancario su iban IT94W0832714500000000002904, con causale “Fondo a sostegno della famiglia Satnam Singh”.

E’ necessaria, dunque, una grande azione di responsabilizzazione di tutta la filiera, dalla tavola al campo, per garantire che dietro tutti gli alimenti, italiani e stranieri, in vendita sugli scaffali, ci sia un percorso di qualità che riguardi l’ambiente, la salute e il lavoro, con una equa distribuzione del valore.

“Bisogna garantire un giusto reddito – prosegue Granieri – potenziando lo strumento dei contratti di filiera. Bisogna ripristinare legalità e trasparenza anche a tutela delle aziende agricole oneste e rispettose della legge, che non si sono mai prestate a queste pratiche illegali e mai lo faranno”.

Coldiretti chiede anche di migliorare il sistema dei flussi regolari di lavoro, per dare opportunità di lavoro tempestive e trasparenti superando la logica del click day e rispondendo alle reali esigenze di lavoratori da parte delle imprese. È inoltre fondamentale garantire il rispetto dei tempi di ingresso in modo che le imprese possano avere a disposizione i lavoratori per le attività agricole per cui li hanno richiesti.

“Abbiamo voluto istituire una raccolta fondi per rinnovare la nostra vicinanza con un supporto concreto alla famiglia di Satnam Singh – conclude Granieri – . A loro va il nostro cordoglio e quello di tutta la Coldiretti”.