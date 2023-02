Difficile dunque, secondo i vertici dell’Icot, che qualcuno potesse sapere o immaginare i particolari emersi nelle carte dell’inchiesta della guardia di finanza. Ma c’è di più. L’azienda, oltre a non essere stata coinvolta nell’attività di indagine coordinata dalla procura e a non essere in possesso di nessun’altra informazione ufficiale, non può prendere alcun provvedimento nei confronti di eventuali altri assuntori fra i dipendenti e gli operatori dell’ospedale: “Non è previsto dalla legge – precisa Miraglia – anzi è vietato. Noi abbiamo anche fatto un interpello per capire se, alla luce di queste notizie, ci fosse la possibilità di intervenire da parte nostra. Non è possibile però in nessuna azienda italiana sottoporre i dipendenti a questo tipo di controllo. L’inchiesta dunque riguarda un medico assistente, il controllo è assoluto nella nostra organizzazione. E i nostri risultati devono garantire massima tranquillità ai pazienti che si rivolgono a noi”.

L’Icot precisa inoltre che l’operatore già arrestato nel 2021, in servizio come portantino, trovato in possesso di stupefacente nel suo armadietto dell’ospedale, su ordine della magistratura è tornato in servizio: si trova agli arresti domiciliari ma il magistrato ha concesso il permesso di recarsi al lavoro in alcuni precisi orari della giornata.