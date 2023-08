Bardonecchia continua con determinazione i lavori di pulizia delle strade e degli edifici colpiti dall’eccezionale ondata di piena del torrente Frejus. Il Comune di Bardonecchia ha annunciato nuovi sviluppi riguardo all’accesso al paese, consentendo l’ingresso attraverso l’autostrada anche ai proprietari di seconde case, oltre a coloro che hanno prenotato un alloggio in hotel o al ristorante per il pranzo e la cena di Ferragosto.

La strada statale 335 rimane al momento chiusa al traffico privato, permettendo solo il passaggio dei mezzi coinvolti nelle operazioni di pulizia e messa in sicurezza. Nonostante ciò, giovedì il mercato settimanale del Borgo Vecchio si terrà regolarmente.

Il Comune di Bardonecchia riconosce l’esistenza di alcune criticità persistenti, focalizzandosi sulla risoluzione rapida dei problemi legati all’approvvigionamento idrico, in particolare nella zona bassa della città. Per far fronte a questa situazione, sono state dispiegate due autobotti per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile. Inoltre, la società che gestisce i servizi idrici mette a disposizione boccioni da 10 litri, che saranno distribuiti su richiesta da privati e strutture.

Sia la società idrica che la Croce Rossa hanno fornito numeri verdi dedicati per le segnalazioni e le esigenze. Gli abitanti e le strutture interessate possono contattare il numero verde di Smat (800060060) per le segnalazioni legate all’approvvigionamento idrico e richiedere i boccioni da 10 litri. Per ulteriori necessità, è attivo il numero verde della Croce Rossa (800933388).

Nonostante le sfide, la comunità di Bardonecchia sta dimostrando risolutezza nel gestire la situazione post-alluvione, cercando di ripristinare la normalità e affrontare le criticità in modo efficace e coordinato.